Muore cittadino indiano lasciato in condizioni gravissime all’ingresso del Ruggi di Salerno

Non ce l’ha fatta il cittadino indiano di 36 anni che, dallo scorso 10 aprile, era ricoverato all’ospedale Ruggi di Salerno. Era stato ritrovato, abbandonato davanti al Pronto Soccorso, in condizioni gravissime.
L’uomo è deceduto per una setticemia all’addome che aveva compromesso le funzioni del fegato. Le circostanze del suo arrivo in ospedale restano ancora avvolte nel mistero. La vicenda è approdata anche in Parlamento con diversi rappresentanti parlamentari che hanno presentato interrogazioni ufficiali per fare luce sul caso, ipotizzando scenari legati allo sfruttamento o a una mancata assistenza tempestiva.
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