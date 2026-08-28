Mucillagini nel Golfo di Salerno, pescatori in grande difficoltà. Fortunato della Monica chiede aiuto alla Regione

Preoccupa la presenza di troppe mucillagini nel Golfo di Salerno che stanno creando problemi alla balneazione ma soprattutto ai pescatori artigianali e della piccola circuizione. Un intervento tempestivo a sostegno di questi operatori che possano fronteggiare gli effetti economici e operativi è stato chiesto alla Regione Campania dal presidente del GAL Pesca Approdo di Ulisse, Fortunato della Monica, sindaco di Cetara. Si chiede l’attivazione di misure straordinarie di sostegno per gli operatori che, a causa del fenomeno delle mucillagini, non sono nelle condizioni di svolgere regolarmente la propria attività.
“La piccola pesca costiera rappresenta una realtà fondamentale per i nostri territori: sostiene circa 55 famiglie, garantisce occupazione, alimenta la filiera locale e contribuisce alla tutela dell’identità e della tradizione delle comunità costiere”, spiega il presidente Della Monica aggiungendo che questa situazione si inserisce in un quadro economico già particolarmente delicato per il settore, aggravato dall’aumento dei costi del carburante e delle spese di gestione, nonché dalle difficoltà strutturali che da tempo interessano la piccola pesca. Della Monica, questa mattina, è intervenuto in diretta.
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Fortunato Della Monica su problema mucillagini
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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