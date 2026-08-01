Moto contro auto sulla Cilentana, muore 37enne di Centola

01/08/2026 Cronaca Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

È il 37enne Gianluigi Maltese la vittima dell’incidente stradale che si è verificato, questa mattina, sulla Strada Cilentana tra Centola e Poderia.

Il 37enne, in sella alla moto, si è scontrato con un’auto con a bordo un uomo e i suoi due figli piccoli. Sono rimasti feriti e sono stati condotti in ospedale.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Per il motociclista 37enne, invece, non c’è stato nulla da fare. Era originario e residente a Centola, ma viveva da tempo a Salerno. Era rientrato nel suo paese d’origine per trascorrere alcuni giorni con la famiglia.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Lascia un Commento