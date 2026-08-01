Moto contro auto sulla Cilentana, muore 37enne di Centola

È il 37enne Gianluigi Maltese la vittima dell’incidente stradale che si è verificato, questa mattina, sulla Strada Cilentana tra Centola e Poderia.
Il 37enne, in sella alla moto, si è scontrato con un’auto con a bordo un uomo e i suoi due figli piccoli. Sono rimasti feriti e sono stati condotti in ospedale.
Per il motociclista 37enne, invece, non c’è stato nulla da fare. Era originario e residente a Centola, ma viveva da tempo a Salerno. Era rientrato nel suo paese d’origine per trascorrere alcuni giorni con la famiglia.
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