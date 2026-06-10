Morti bianche a Salerno, la riflessione della Filca Cisl

Il segretario generale Filca Cisl di Salerno, Giuseppe Marchesano, commenta i dati dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega sull’incidenza degli infortuni mortali sul lavoro, secondo cui Salerno ha una situazione particolarmente grave nel settore delle costruzioni.
“È un segnale drammatico e inaccettabile, che ci impone di fermarci a riflettere sulla gravità di una strage silenziosa che continua a colpire lavoratori e famiglie – afferma Marchesano – Da anni la FILCA di Salerno lancia continui richiami sulla sicurezza nei cantieri edili. Non abbiamo mai abbassato la guardia: abbiamo promosso incessantemente iniziative di sensibilizzazione, campagne di formazione di qualità, il rafforzamento del ruolo degli RLS e il pieno utilizzo degli Enti Paritetici dell’edilizia, strumenti fondamentali per diffondere una vera cultura della prevenzione dentro ogni luogo di lavoro”. Secondo Marchesano, “solo facendo sistema, con controlli più efficaci, formazione obbligatoria e costante, e investimenti veri sulla prevenzione, possiamo invertire questa tendenza negativa.
Giuseppe Marchesano è intervenuto in diretta a Radio Alfa.
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marchesano
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