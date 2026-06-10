Morti bianche a Salerno, la riflessione della Filca Cisl

10/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Il segretario generale Filca Cisl di Salerno, Giuseppe Marchesano, commenta i dati dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega sull’incidenza degli infortuni mortali sul lavoro, secondo cui Salerno ha una situazione particolarmente grave nel settore delle costruzioni.

“È un segnale drammatico e inaccettabile, che ci impone di fermarci a riflettere sulla gravità di una strage silenziosa che continua a colpire lavoratori e famiglie – afferma Marchesano – Da anni la FILCA di Salerno lancia continui richiami sulla sicurezza nei cantieri edili. Non abbiamo mai abbassato la guardia: abbiamo promosso incessantemente iniziative di sensibilizzazione, campagne di formazione di qualità, il rafforzamento del ruolo degli RLS e il pieno utilizzo degli Enti Paritetici dell’edilizia, strumenti fondamentali per diffondere una vera cultura della prevenzione dentro ogni luogo di lavoro”. Secondo Marchesano, “solo facendo sistema, con controlli più efficaci, formazione obbligatoria e costante, e investimenti veri sulla prevenzione, possiamo invertire questa tendenza negativa.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Giuseppe Marchesano è intervenuto in diretta a Radio Alfa.

Ascolta
marchesano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento