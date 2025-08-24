Femminicidio a Montecorvino Rovella, le parole dell’assessora alle Pari Opportunità Milena Salvatore

La morte di Tina Sgarbini ha scosso profondamente Montecorvino Rovella e ha riportato al centro del dibattito la necessità di non abbassare la guardia e di continuare con decisione sulla strada della sensibilizzazione.
“È in questa direzione che diventa indispensabile costruire una vera alleanza fra cittadini, associazioni, istituzioni e amministrazioni locali” sottolinea l’assessora alle Pari Opportunità, Milena Salvatore: “Solo attraverso una rete compatta di sostegno, prevenzione ed educazione sarà possibile scardinare quella mentalità che ancora oggi consente a certi comportamenti di riprodursi”.
L’assessora Salvatore ne ha parlato ai nostri microfoni
