Femminicidio a Montecorvino Rovella, le parole dell'assessora alle Pari Opportunità Milena Salvatore

La morte di Tina Sgarbini ha scosso profondamente Montecorvino Rovella e ha riportato al centro del dibattito la necessità di non abbassare la guardia e di continuare con decisione sulla strada della sensibilizzazione.

È in questa direzione che diventa indispensabile costruire una vera alleanza fra cittadini, associazioni, istituzioni e amministrazioni locali” sottolinea l’assessora alle Pari Opportunità, Milena Salvatore: “Solo attraverso una rete compatta di sostegno, prevenzione ed educazione sarà possibile scardinare quella mentalità che ancora oggi consente a certi comportamenti di riprodursi”.

L’assessora Salvatore ne ha parlato ai nostri microfoni

