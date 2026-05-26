Morte Francesco Morriello, prosciolti i genitori del 16enne

Sono stati prosciolti dall’accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morriello, il 16enne morto ad Auletta nel luglio del 2024, dopo una caduta dalla motocicletta.
I genitori erano stati indagati in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato ai genitori. Il Gip del Tribunale di Lagonegro ha disposto il non luogo a procedere e ha prosciolto i due.
Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre si trovava a Sicignano degli Alburni.
Il 16enne cadde mentre stava tornando a casa a bordo della moto.
Trasportato in gravi condizioni all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, morì dopo il trasferimento a Napoli. Le indagini su questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina
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