Morte Francesco Morriello, prosciolti i genitori del 16enne

26/05/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Sono stati prosciolti dall’accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morriello, il 16enne morto ad Auletta nel luglio del 2024, dopo una caduta dalla motocicletta.

I genitori erano stati indagati in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato ai genitori. Il Gip del Tribunale di Lagonegro ha disposto il non luogo a procedere e ha prosciolto i due.

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Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre si trovava a Sicignano degli Alburni.

Il 16enne cadde mentre stava tornando a casa a bordo della moto.

Trasportato in gravi condizioni all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, morì dopo il trasferimento a Napoli. Le indagini su questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina

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AUTORE

Pasquale Sorrentino

Ho sempre sognato di fare il giornalista tanto che lo scrissi anche in un tema in terza elementare. Sono diventato giornalista nel 2004 grazie al "Corriere dell'Umbria". Successivamente ho lavorato per il "Corriere di Maremma" e nel 2010 sono tornato nella mia provincia di Salerno e ho scoperto il fantastico mondo della radio grazie a Radio Alfa per la quale racconto il Vallo di Diano.

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