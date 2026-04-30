Morte di un operaio 17enne in un’azienda di Nocera Inferiore, 6 indagati

Sono 6 gli indagati per la morte di Yassine Bousenna, il 17enne di nazionalità marocchina deceduto sul lavoro l’11 aprile 2025 a Nocera Inferiore, in un’azienda di smaltimento del legno.
Il giovane fu abbandonato davanti al pronto soccorso. I carabinieri, su delega della Procura di Nocera Inferiore, hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti dei 6 indagati, 5 dei quali per omicidio colposo (con differenti qualifiche e ruoli nella vicenda) e uno per favoreggiamento reale.
“La contestualità della notifica dell’avviso con la storica ricorrenza della Festa del Lavoro testimonia ancor di più come la sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce una priorità della Procura di Nocera Inferiore e di tutte le istituzioni delegate ai controlli, non solo dal punto di vista della repressione ma anche della prevenzione”.
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