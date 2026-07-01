Morte Capozzoli, segni sul collo compatibili con uno strangolamento

01/07/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Sono compatibili con lo strangolamento, i segni presenti sul corpo di Luciana Capozzoli, la donna di 56 anni, trovata morta giovedì scorso nella sua casa di via Di Florio a Nocera Inferiore.

Sono i primi elementi emersi dall’autopsia che è proseguita fino a tarda sera di ieri. Per la morte della donna, è indagato il marito, 70enne operaio in pensione. Nei suoi confronti, il Gip non ha convalidato il fermo ma ha confermato la custodia in carcere. Nel corso dell’esame autoptico, sono stati effettuati anche i prelievi per gli esami tossicologici e istologici. In sostanza, gli inquirenti vogliono capire le condizioni di salute della donna e se poco prima del decesso abbia preso psicofarmaci. Con l’esame autoptico, la salma sarà ora liberata per i funerali, previsti tra oggi e domani. L’uomo si è detto estraneo ai fatti. Amici e vicini di casa ricordano i due come una coppia felice e impegnata nel sociale.

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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