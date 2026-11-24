Il caso dei fitti non pagati al Comune di Salerno. E’ lungo l’elenco dei morosi che vivono o comunque hanno in affitto per altri motivi gli immobili del Comune.
Ci sono anche ritardatari storici. E’ quanto è emerso dalla documentazione ottenuta dalla consigliera comunale Ersilia Trotta. Le morosità ammonterebbero a circa 3 milioni di euro, con oltre 50% degli affituari in ritardo con i pagamenti. Del caso abbiamo parlato con il collega de La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su morosi comune Salerno
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