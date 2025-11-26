“Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore – Esperienze Autentiche nel Cilento Interno”, straordinaria occasione di racconto corale

Grande riscontro e apprezzamento per il progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore – Esperienze Autentiche nel Cilento Interno” che unisce ben sei comuni ossia Roccadaspide, ente capofila, Trentinara, Felitto, Controne, Magliano Vetere e Monteforte Cilento.
Il progetto è stato sostenuto dalla Regione Campania nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2025 grazie all’Accordo per la coesione della Regione Campania e finanziato con la delibera Cipess N. 70/2024 – Area Tematica 06 Cultura.
Sei borghi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, uniti da un’identità culturale e paesaggistica condivisa, si sono attivati per offrire momenti culturali e di aggregazione, un’offerta turistica integrata, sostenibile e identitaria costruita attorno a itinerari tematici, ad eventi culturali e musicali, ai laboratori del gusto, alle narrazioni partecipate e ai momenti di incontro con le comunità locali.
Un racconto corale che attraverso castelli, castagneti, antichi mulini, gole fluviali e piazze narranti, restituisce al territorio il suo valore più autentico.
L’iniziativa punta alla destagionalizzazione dei flussi turistici, a promuovere il turismo delle radici, a valorizzare la Dieta Mediterranea con i suoi piatti d’eccellenza e i saperi artigianali, attivando una rete di cooperazione intercomunale che ambisce a trasformarsi in un modello stabile di promozione territoriale.
Giovedì 27 Novembre, alle 15.30, a Trentinara si tiene la “Passeggiata nella leggenda degli innamorati”. Ritrovo in Piazza dei Martiri e degli Eroi, e a seguire tour nel borgo, visita guidata nella chiesa dell’Assunta e racconto della tradizione della lavorazione del pane. Venerdì dalle 10 appuntamento a Magliano Vetere per un tour che toccherà anche Magliano Nuovo e Capizzo. Ancora venerdì, ma alle 15.30, tour guidato tra i sapori e i vicoli di Monteforte.
Ne abbiamo parlato con il sindaco di Trentinara, Rosario Carione
Venerdì 28 Novembre le coinvolgenti passeggiate faranno tappa a Magliano Vetere e Monteforte Cilento. Alle 15.30, tour guidato tra i sapori e i vicoli di Monteforte.
Si comincia però da Magliano Vetere alle 10.00 presso il borgo di Capizzo dove i saluti di benvenuto dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Adriano Piano, accoglieranno i presenti. Seguirà la visita alla Chiesa di San Fortunato con il racconto delle cappelle rupresti nella roccia, come la Chiesa di San Mauro e delle tradizioni legate ai festeggimaenti per le cerimonie liturgiche. Non mancherà la tappa presso il fiore all’occhiello di Magliano Vetere: il Museo Paleontologico. A Magliano Nuovo si procederà con a passeggiata attraverso la Petra Perciata, l’antica dogana del Cilento, punti panoramici, racconti delle origini medioevali del sito e incontro con le Signore che mostreranno la lavorazione del cavatello maglianese.
Ne abbiamo con il sindaco di Magliano Vetere, Adriano Piano
Per informazioni e prenotazioni 389 0309729
