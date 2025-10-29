Montesano Sulla Marcellana, ripartono gli scavi territoriali, l’annuncio del sindaco

Il sindaco di Montesano Sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ha annunciato l’avvio di una nuova campagna di ricerche archeologiche sul territorio, che fa seguito ad una precedente campagna di scavi condotta negli anni 2013-2015.
Il comune ha messo in piedi una partnership rilevante dal punto scientifico e istituzionalmente qualificata, insieme all’associazione ORTA. Infatti parteciperanno al progetto la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino del MiC, l’Università la Sapienza di Roma, l’Università americana del Michigan, la Cooperativa il Sentiero e naturalmente il comune. Il progetto, denominato V.A.L.L.O (Valorizzazione Archeologica di un Lago non Lago Omnicomprensivo), guidato da Federico Nomi e Michele Truffi, presidente e vicepresidente ORTA, al momento, sta indagando l’area di Tempone la Greca di Tardiano.
Nelle prossime settimane, l’indagine dei ricercatori, di stanza presso l’ex Scuola di Perillo, si amplierà ad altre località di Montesano.
Ne abbiamo parlato con la vice sindaca Marzia Manilia
