Montesano Sulla Marcellana, ripartono gli scavi territoriali, l’annuncio del sindaco

29/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Il sindaco di Montesano Sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ha annunciato l’avvio di una nuova campagna di ricerche archeologiche sul territorio, che fa seguito ad una precedente campagna di scavi condotta negli anni 2013-2015.

Il comune ha messo in piedi una partnership rilevante dal punto scientifico e istituzionalmente qualificata, insieme all’associazione ORTA. Infatti parteciperanno al progetto la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino del MiC, l’Università la Sapienza di Roma, l’Università americana del Michigan, la Cooperativa il Sentiero e naturalmente il comune. Il progetto, denominato V.A.L.L.O (Valorizzazione Archeologica di un Lago non Lago Omnicomprensivo), guidato da Federico Nomi e Michele Truffi, presidente e vicepresidente ORTA, al momento, sta indagando l’area di Tempone la Greca di Tardiano. 

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Nelle prossime settimane, l’indagine dei ricercatori, di stanza presso l’ex Scuola di Perillo, si amplierà ad altre località di Montesano.

Ne abbiamo parlato con la vice sindaca Marzia Manilia

Ascolta
manilia su scavi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento