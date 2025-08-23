Femminicidio a Montecorvino Rovella. Il commento del sindaco D’Onofrio

Si chiamava Tina Sgarbini la donna di 47 anni trovata senza vita, questa mattina, a Montecorvino Rovella, riversa sul pavimento nella propria abitazione, al primo piano, in località Votraci, in via Monsignor Franchini.
Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata strangolata dal suo ex fidanzato, un 36enne del posto, al termine di un violento litigio. L’uomo, subito dopo l’aggressione, si sarebbe dato alla fuga ed è tuttora ricercato dalle forze dell’ordine. Avrebbe lasciato una lettera indirizzata a sua madre in cui ammetterebbe di aver fatto una sciocchezza, chiedendo anche di essere cremato.
Sono stati i parenti del compagno della donna a rivolgersi ai carabinieri. Non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e così si sono rivolti ai carabinieri che stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La donna aveva tre figli avuti da una precedente relazione.
“Se fosse femminicidio – ha affermato il sindaco Martino D’Onofrio che si trova sul posto – condanniamo questo gesto brutale. Ovviamente ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina. La conoscevano tutti con il nome di Tina, la signora Assunta, mamma di tre figli di cui uno di 24 anni, avuti da una precedente relazione. Non ci sono mai giunte – continua il primo cittadino – segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati da quanto accaduto”.
A Radio Alfa il commento del sindaco Martino D’Onofrio
Ascolta
D’Onofrio su femminicidio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.