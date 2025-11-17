Montecorvino Rovella, contro la violenza la panchina rossa, lo Scaffale rosso e il QRCODE violentometro

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, il comune di Montecorvino Rovella promuove alcuni eventi sul territorio per sensibilizzare su un tema di drammatica attualità, nel ricordo di Tina Sgarbini, vittima di femminicidio.
Gli eventi hanno preso il via oggi con l’inaugurazione della panchina rossa in piazza Beato Giovanni da Montecorvino. Il 25 novembre alle ore 12.00, presso l’I.I.S. Glorioso, sarà inaugurato lo “Scaffale Rosso”, un’iniziativa volta a promuovere una cultura di genere attraverso la lettura e la conoscenza. Nella stessa occasione, verrà presentato anche il “QRCODE violentometro”, uno strumento digitale pensato per informare e prevenire i fenomeni di violenza.
A conclusione del programma, giovedì 27 novembre alle ore 17.30, si terrà un incontro-convegno che vedrà la partecipazione del Centro Antiviolenza Anna Borsa e dell’associazione Non sei sola.
