Montecorvino Pugliano, omaggio ai caduti nell’82esimo anniversario dell’Operazione Avalanche

Si è tenuta questa mattina al Cimitero del Commonwealth di Montecorvino Pugliano la cerimonia di commemorazione dei caduti dell’Operazione Avalanche.
Le amministrazioni comunali di Battipaglia, Altavilla Silentina, Bellizzi, Campagna, Eboli, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Pontecagnano Faiano, Olevano sul Tusciano e Salerno hanno reso omaggio ai soldati che persero la vita durante lo sbarco alleato del 1943.
L’iniziativa, quest’anno coincisa con l’80º anniversario della fine della seconda guerra mondiale, ha voluto ribadire il valore della memoria in uno dei momenti più delicati della storia recente.
Le interviste.
