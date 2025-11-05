Montecorvino Pugliano, l’11 novembre l’inaugurazione del Poliambulatorio 

Si terrà l’11 novembre alle 16.30 l’inaugurazione del poliambulatorio comunale di Montecorvino Pugliano, in via Lombardia, alla frazione di Bivio Pratole.

Il comune ha messo a disposizione la sede e ne ha curato la riqualificazione a proprie spese, mentre l’Asl, che gestirà il poliambulatorio, si impegna a dotare la struttura di attrezzature e personale. Il poliambulatorio si estende su una superficie di oltre 350 metri quadri. Al suo interno sono stati realizzati ambulatori per visite specialistiche geriatriche e ginecologiche, ambulatorio infermieristico, scelta e revoca medico di famiglia, esenzione ticket, screening oncologici, pap test e servizi vaccinali. 

“Questa nuova realtà nasce con l’obiettivo di rafforzare la vicinanza alla cittadinanza, offrendo risposte concrete ai bisogni di cura, ascolto e attenzione alle persone”, ha detto il sindaco Alessandro Chiola.

