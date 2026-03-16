Montecorvino Pugliano, al via il progetto “La Serena” dedicato alle donne maltrattate 

Sarà presentato mercoledì 18 marzo alle ore 10:00, presso l’aula consiliare “Giuseppe D’Aiutolo”, del comune di Montecorvino Pugliano, il progetto “La Serena”, contro la violenza di genere.
Si tratta di una casa di accoglienza dove le donne che hanno subito maltrattamenti potranno trovare rifugio e sostegno. Un’iniziativa concreta con cui l’amministrazione retta da Alessandro Chiola intende rafforzare il proprio impegno nella tutela delle donne e nel contrasto alla violenza di genere.
Sarà l’associazione “Crisalide in Rete”, guidata da Roberta Bollettieri, a gestire la struttura, mettendo a disposizione il proprio impegno e la propria esperienza nel sostegno e nella tutela delle donne vittime di violenza.
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