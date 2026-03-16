Montecorvino Pugliano, al via il progetto “La Serena” dedicato alle donne maltrattate 

16/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Sarà presentato mercoledì 18 marzo alle ore 10:00, presso l’aula consiliare “Giuseppe D’Aiutolo”, del comune di Montecorvino Pugliano, il progetto “La Serena”, contro la violenza di genere.

Si tratta di una casa di accoglienza dove le donne che hanno subito maltrattamenti potranno trovare rifugio e sostegno. Un’iniziativa concreta con cui l’amministrazione retta da Alessandro Chiola intende rafforzare il proprio impegno nella tutela delle donne e nel contrasto alla violenza di genere.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Sarà l’associazione “Crisalide in Rete”, guidata da Roberta Bollettieri, a gestire la struttura, mettendo a disposizione il proprio impegno e la propria esperienza nel sostegno e nella tutela delle donne vittime di violenza.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento