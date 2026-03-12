Montecorice, servizi idrici di qualità grazie agli interventi di Consac finanziati dal PNNR

Partendo da un’attenta analisi del comportamento dell’infrastruttura, dal controllo delle pressioni, dalla ricerca delle perdite e dalle attività che integrano la fase di digitalizzazione con il rifacimento dei tratti a più alto grado di obsolescenza, Consac – attuatore di II livello del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha operato numerosi interventi di sostituzione delle reti idriche nel territorio del comune di Montecorice, in particolare nella località Baia di Capitello.
“Attività – commentano il presidente della società, Gennaro Maione, e il sindaco Flavio Meola – che permetteranno ai cittadini di beneficiare di un servizio di fornitura caratterizzato da livelli di eccellenza nella continuità e nella qualità della risorsa idropotabile erogata”.
Da un lato, infatti, la riduzione del livello delle perdite e il miglioramento della funzionalità delle reti consentiranno una gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e della popolazione. Dall’altro, il contenimento dei costi complessivi permetterà sia un miglioramento degli indicatori generali dell’Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), sia il raggiungimento degli obiettivi generali della legislazione europea sull’acqua.
