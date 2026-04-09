Montecorice, auto sbanda dopo un tamponamento e cade in un burrone. Salve le quattro persone a bordo

Quattro persone sono rimaste ferite, nessuna in pericolo di vita, in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Via del Mare, a Montecorice.
Coinvolti una Renault Scenic e un furgone Nissan. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi viaggiavano nella stessa direzione quando, per cause da accertare, c’è stato un tamponamento in seguito al quale, probabilmente, la vettura ha sfondato il guard rail facendo un volo di 15 metri. La vettura è finita in un burrone nei pressi di un parco privato a ridosso della costa. Proprio “l’atterraggio” sulla vegetazione ha ammortizzato l’impatto. I quattro occupanti della vettura hanno riportato politraumi e sono stati trasportati in ospedale.
Illesi i due a bordo del furgone.
Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco con squadre da Vallo della Lucania e Agropoli, nuclei specializzati, elicottero ed eliambulanza Felix 1, oltre ai sanitari del 118. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli per i rilievi la verifica di eventuali responsabilità.
L’incidente è avvenuto a pochi chilometri dal tratto dove, meno di un mese fa, una coppia perse la vita in un analogo episodio.
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