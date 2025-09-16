Monte San Giacomo, l’uomo di Neanderthal è passato da qui. L’intervista con l’assessore Manno

Cominceranno lunedì prossimo gli scavi scavi archeologici presso la grotta dei Vallicelli a Monte San Giacomo.
Nei giorni scorsi si è tenuto un sopralluogo propedeutico all’inizio degli scavi, un progetto ambizioso che si inserisce nel più vasto contesto di ricerca scientifica su scala euroasiatica legato alla presenza dell’uomo di Neanderthal (Paleolitico medio) anche sul Monte Cervati.
Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla ricerca scientifica è previsto il coinvolgimento di un gruppo di Atenei (Università di Siena e di Bologna e l’Università canadese Simon Fraser). Due tra le più significative cavità dal punto vista archeologico si trovano nel territorio di Monte San Giacomo: la Grotta dei Vallicelli e l’inghiottitoio di Pian di Varlacarla, detto anche Grotta Merola.
Grande soddisfazione ha espresso l’assessore Aldo Manno intervenuto a Radio Alfa “Abbiamo avviato più di un anno fa, in accordo con l’Università e la Soprintendenza, l’iter per ottenere la concessione di scavo. Decreto giunto qualche settimana fa e grazie al quale avvieremo una nuova campagna di scavi. Dopo 25 anni, grazie alle nuove tecnologie disponibili, ci aspettiamo di avere dei risultati più precisi ed attendibili. Stiamo lavorando inoltre per istituire un tavolo tecnico con diverse professionalità e su più livelli istituzionali al fine di concordare una strategia comune di rilancio della grotta dei Vallicelli e dell’Archeodromo, da anni fermo al palo, e che nelle nostre intenzioni dovrà diventare il polo didattico dei Vallicelli per i giovani studenti universitari e per le scolaresche”.
