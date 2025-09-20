A Monte San Giacomo un Internet Point gratuito per gli over 65. L’iniziativa della Protezione Civile Gruppo Lucano Sassano

A partire da oggi, 20 settembre è stato aperto a Monte San Giacomo un Internet Point gratuito e dedicato agli over 65. Il progetto è realizzato dalla Protezione Civile Gruppo Lucano Sassano nell’ambito del più ampio programma “Albo Anziani Attivi Vallo di Diano”, con l’obiettivo di rendere la tecnologia accessibile e familiare per la popolazione senior.
L’Internet Point si trova presso la sede della Protezione Civile (viale Hoboken) e sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00.
Questo spazio non è un semplice punto di accesso a Internet, ma un vero e proprio sportello di coworking pensato per l’apprendimento e la socializzazione. L’assistenza è garantita da un team di volontari esperti, pronti a offrire supporto personalizzato.
I servizi offerti includono:
assistenza personalizzata fornendo risposte ad ogni domanda sull’uso di computer, smartphone e tablet;
formazione pratica con lezioni di base su come usare programmi essenziali, gestire foto e file, e navigare sui social media per rimanere in contatto con i propri cari;
sicurezza online con consigli pratici per riconoscere e difendersi dalle truffe online e per gestire le proprie password in modo sicuro.
L’iniziativa della Protezione civile Gruppo Lucano Sassano sottolinea l’importanza di unire le generazioni e di investire nella formazione continua, per una comunità più inclusiva e connessa. La partecipazione è libera e gratuita. Tutti gli over 65 del Vallo di Diano sono invitati a visitare l’Internet Point e a cogliere questa opportunità per connettersi al mondo digitale in modo semplice e consapevole.
Ne abbiamo parlato con Margherita Marra
Ascolta
Marra su Internet point
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.