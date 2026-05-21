Monopattini senza targa, prime sanzioni della Polizia municipale a Salerno. Un primo bilancio in diretta con Il Mattino

Sono stati sanzionati anche a Salerno i primi conducenti di monopattini elettrici trovati senza targa, il cui obbligo è scattato dal 17 maggio. La Polizia municiaple, ieri, ha effettuato controlli mirati verificando il rispetto dell’obbligo del cosiddetto “targhino” e del corretto utilizzo del casco.
Nella giornata di ieri sanzionate 14 persone, con conseguente multa che varia da un minimo di 100 ad un massimo di 400 euro. La Polizia Locale ha inoltre ricordato che il costo per ottenere il contrassegno identificato per i monopattini elettrici è di circa 36 euro. Dal 16 luglio sarà obbligatoria anche l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. I controlli, fanno sapere dal comando della Polizia Municipale, proseguiranno nei prossimi giorni. Su questo primo bilancio di controlli ai possessori di monopattini elettrici abbiamo fatto il punto con il collega Gianluca Sollazzo del Mattino di Salerno.
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Gianluca Sollazzo su sanzioni a monopattini elettrici
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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