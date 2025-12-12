Monica Matano nuovo direttore scolastico regionale in Campania, l’anticipazione in diretta dal Mattino

In arrivo il nuovo direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Campania. Secondo fonti qualificate citate dal Mattino, si tratta di Monica Matano, 47 anni, giurista, è attualmente dirigente dell’Ambito territoriale di Caserta.
La sua nomina rappresenta una svolta per la scuola campana. Non ancora ufficiale ma data come imminente, dovrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni, mentre lunedì si chiuderà il mandato di Ettore Acerra dopo una lunga proroga. La Campania si prepara così ad accogliere il direttore generale più giovane che l’amministrazione scolastica abbia mai avuto, in un passaggio che segna un cambio di passo nella governance regionale.
Nel percorso di Matano spicca l’esperienza di provveditore di Salerno in epoca Covid, quando ha coordinato uno dei territori scolastici più vasti del Paese nella fase più complessa dell’emergenza, costruendo un rapporto diretto con le scuole e garantendo continuità amministrativa in un contesto ad alta pressione. Un’esperienza che ha contribuito a definirne la reputazione di dirigente equilibrata, rigorosa e capace di governare sistemi complessi. Il suo curriculum ufficiale conferma l’ampiezza delle competenze maturate tra Liguria e Campania. In Liguria ha ricoperto incarichi di particolare rilievo, tra cui quello di vice direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. In Campania, accanto alla guida di diversi ambiti territoriali a Benevento, Salerno e Caserta. Dell’anticipazione abbiamo parlato in diretta con il collega Gianluca Sollazzo del Mattino di Salerno.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su nomina direttore scolastico regionale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.