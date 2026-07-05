Mondiali 2026, il farmacista Francesco Toto in Inghilterra tifa per la sua seconda patria

Puntata dedicata al calcio quella di questa domenica 5 luglio 2026, con i “Salernitani nel mondo”. Abbiamo ospitato il nostro amico farmacista Francesco Toto, originario di Nocera Inferiore, che vive in Inghilterra dal 2008 e dal 2024 è anche cittadino inglese, un privilegio concesso a pochi stranieri. Francesco vive a Cheadle, cittadina nel Sud della Contea della Greater Manchester.
Non potendo tifare per i colori azzurri sta tifando per l’Inghilterra. Tifa anche per il Manchester City il cui allenatore è il salernitano Enzo Maresca, originario di Pontecagnano Faiano.
Ascolta
Francesco Toto dall’Inghilterra
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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