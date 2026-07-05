Mondiali 2026, il farmacista Francesco Toto in Inghilterra tifa per la sua seconda patria

05/07/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Puntata dedicata al calcio quella di questa domenica 5 luglio 2026, con i “Salernitani nel mondo”. Abbiamo ospitato il nostro amico farmacista Francesco Toto, originario di Nocera Inferiore, che vive in Inghilterra dal 2008 e dal 2024 è anche cittadino inglese, un privilegio concesso a pochi stranieri. Francesco vive a Cheadle, cittadina nel Sud della Contea della Greater Manchester.

Non potendo tifare per i colori azzurri sta tifando per l’Inghilterra. Tifa anche per il Manchester City il cui allenatore è il salernitano Enzo Maresca, originario di Pontecagnano Faiano. 

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Ascolta
Francesco Toto dall’Inghilterra
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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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