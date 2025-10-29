Molino Spadoni nelle scuole di tutta Italia, prima tappa all’Alberghiero di Ottaviano

Dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore De Medici di Ottaviano (Na), ieri, è partito il tour negli istituti alberghieri d’Italia che vede protagonista Molino Spadoni, azienda di Ravenna, specializzata nella produzione di farine e miscele speciali. Un tour in tutta Italia per promuovere la cultura e la conoscenza del prodotto e contribuire alla formazione “sul campo” dei futuri professionisti della cucina.
Gli obiettivi del nuovo progetto dell’azienda sono molteplici: educare i futuri professionisti alla conoscenza di materie prime basilari come la farina, creare occasioni di formazione con tecniche di panificazione, pizzeria e pasticceria attraverso l’utilizzo dei prodotti Molino Spadoni, essere di ispirazione per gli studenti coinvolgendoli in attività pratiche e interattive.
La prima tappa del tour, intitolata “Scienza, arte e sapore: conoscenze tecniche per futuri chef”, si è focalizzata proprio sulle farine.
A fare gli onori di casa sarà il dirigente scolastico Vincenzo Falco. Accanto a lui, Roberto Micchetti, founder di Network Turismo, che ha introdotto sul mondo del lavoro nell’industria dell’ospitalità. A seguire un intervento di Alessandro Di Tucci, area manager Sud Italia di Molino Spadoni, su processo produttivo, farine, miscele e trend di mercato.
Ha coordinato l’incontro il brand ambassador scuole, università e turismo Camillo Degli Esposti, che è intervenuto a Radio Alfa per un resoconto di questa prima tappa di formazione sulle farine nelle scuole.
Camillo Degli Esposti su tour nelle scuole
