Moduli batteria second-life, la rivoluzione arriva da Sala Consilina. A Radio Alfa l’ideatore Giuseppe Perito

24/10/2025 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Ha sede a Sala Consilina  il Centro di sviluppo di un sistema di accumulo elettrico da moduli batteria second-life derivanti dalle auto elettriche.

L’idea rivoluzionaria è stata partorita da Giuseppe Perito, manager dell’azienda Perito Group, impegnato da anni nello studio del riciclo e del riuso dei pacchi batteria delle auto elettriche.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Un’idea innovativa che consente di fatto di recuperare i pacchi batteria delle auto elettriche che divengono accumulatori integrati dove accumulare energia solare.

Ci siamo fatti raccontare l’idea di questo strabiliante progetto, oggi in diretta, da Giuseppe Perito
Ascolta
Perito su second life
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento