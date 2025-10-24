Moduli batteria second-life, la rivoluzione arriva da Sala Consilina. A Radio Alfa l’ideatore Giuseppe Perito

Ha sede a Sala Consilina il Centro di sviluppo di un sistema di accumulo elettrico da moduli batteria second-life derivanti dalle auto elettriche.
L’idea rivoluzionaria è stata partorita da Giuseppe Perito, manager dell’azienda Perito Group, impegnato da anni nello studio del riciclo e del riuso dei pacchi batteria delle auto elettriche.
Un’idea innovativa che consente di fatto di recuperare i pacchi batteria delle auto elettriche che divengono accumulatori integrati dove accumulare energia solare.
Ci siamo fatti raccontare l’idea di questo strabiliante progetto, oggi in diretta, da Giuseppe Perito
