Mobilitazione a Salerno contro le navi dirette in Israele che attraccano al porto

Un presidio contro gli attracchi delle navi dirette in Israele al porto di Salerno è stato programmato per domani sabato, alle ore 17, davanti all’ingresso del porto commerciale di via Ligea. L’iniziativa, promossa dall’Unione sindacale di base, avviene in concomitanza con l’arrivo nello scalo di alcune imbarcazioni destinate al porto di Haifa.
Il presidio – spiegano gli organizzatori – nasce dalla richiesta di “sospendere ogni relazione commerciale con Israele” e dal rifiuto di “ogni complicità politica e materiale verso il genocidio condotto in Palestina dal governo Netanyahu”. All’iniziativa della Usb di Salerno hanno aderito vari comitati, associazioni e realtà politiche di Salerno e provincia, che stanno rilanciando la mobilitazione attraverso i propri canali.
Secondo l’Usb, il coinvolgimento dei porti commerciali europei nel traffico di merci e armi verso Israele rappresenta “un punto cruciale della complicità delle istituzioni nello sterminio del popolo palestinese”. Per Paolo Bordino, dell’esecutivo regionale Usb, “una risposta popolare e di massa non è più rinviabile, tanto più in uno snodo cruciale come Salerno, dove transitano di continuo merci di ogni tipo verso Israele.
Dopo il presidio di domani pomeriggio, domenica 14 settembre, le iniziative proseguiranno in città con una manifestazione via mare e via terra alla spiaggia di Santa Teresa, organizzata dal Global Movement to Gaza e dalla Global Sumud Flotilla.
