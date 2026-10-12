Mobilitazione dei dipendenti dell’ex Ilvaform di Salerno. Il punto con Emilio Iannone, Segretario Fim Cisl 

Nuova giornata di mobilitazione per i dipendenti dell’ex Ilvaform di Salerno.
Fin dalle prime ore della mattina presidiati i cancelli dell’opificio nella zona industriale di Salerno. Una nuova mobilitazione che vede le OO.SS. impegnate in una trattativa infinita per scongiurare lo stop a tutte le attività e la conseguente chiusura del sito produttivo siderurgico di Salerno. La chiusura del forno di Taranto lo scorso 09 ottobre e la conseguente chiusura di tutti gli stabilimenti a freddo si delinea un futuro funesto per i lavoratori dell’ex Ilva di Salerno e non solo. Non ci sono prospettive chiare, non si definisce come e quando produrre acciaio green (con forni elettrici).Oggi tutte le acciaierie d’Italia e quelle dell’indotto si stanno mobilitando per affermare la volontà di continuare a lavorare coniugando esigenze produttive e sicurezza sul lavoro preservando l’ambiente e la salute dei lavoratori. Ne abbiamo parlato in diretta con Emilio Iannone, Segretario Fim Cisl
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Iannone su exIlva
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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