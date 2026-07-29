Mobilità via mare e via terra in Costa d’Amalfi, secondo Paone di Federnoleggio è un problema di programmazione

29/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Quanto accaduto a Positano dove nei giorni scorsi un traghetto non è potuto attraccare per prelevare i turisti a causa del mare molto mosso, non è un episodio isolato, ma l’ennesimo campanello d’allarme di un sistema di mobilità costiera ormai al limite. E’ quanto sostiene Federnoleggio-Confesercenti.

“Da anni, con ordinanze sempre più restrittive sulla lunghezza dei bus turistici, si sta limitando in maniera progressiva il trasporto collettivo via terra lungo la Costiera, spingendo di fatto flussi crescenti di visitatori verso il trasporto via mare. Il risultato – sostiene Antonio Paone, vicepresidente nazionale Federnoleggio – è un doppio cortocircuito: da un lato moli e banchine chiamati a reggere un carico di passeggeri per cui non sono stati pensati, dall’altro una Statale 163 sempre più invasa da autisti improvvisati, che con turisti a bordo si trovano ad affrontare, senza alcuna esperienza, uno dei tracciati stradali più impegnativi d’Italia, difficile anche per autisti professionisti”.

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Un problema di programmazione, non di fatalità. Serve un progetto degli attracchi che non resti sulla carta: strutture in grado di reggere il mare mosso in sicurezza, protocolli chiari con la Capitaneria di Porto per il controllo delle aree di imbarco, e soprattutto un ripensamento complessivo della mobilità che non scarichi tutto il peso né sulla stretta striscia d’asfalto della SS163 né sui moli. Antonio Paone, questa mattina, è intervenuto in diretta su Radio Alfa.  

Ascolta
Antonio Paone su mobilità in Costa d’Amalfi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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