Mobilità in Costiera Amalfitana, turisti e cittadini confusi anche dalle nuove fermate bus. Il punto con Andrea Ferraioli

Ancora criticità nella mobilità in Costa d’Amalfi. Confusione tra turisti, residenti e lavoratori per il passaggio delle linee “Interno Positano” e “Positano – Praiano – Positano” da Mobility Amalfi Coast alla Sita, avvenuto a seguito dell’aggiudicazione della nuova gara del servizio di trasporto pubblico locale. Un passaggio – a giudizio del Distretto Turistico della Costa d’Amalfi – caratterizzato da un’informazione insufficientemente programmata e chiara all’utenza, una organizzazione logistica non completamente pronta e da un ridimensionamento sostanziale di un collegamento strategico per il territorio, malgrado si sapesse da tempo del passaggio tra i due gestori.
Il passaggio ha visto mancare del tutto l’informazione territoriale programmata, se non quella di emergenza per i chiarimenti dell’ultimo momento, sopravvenuti dopo incontri e confronti spinti negli ultimi giorni dal territorio e dalle amministrazioni locali. Nel frattempo, in queste ore numerosi turisti continuano a recarsi alle fermate utilizzate fino a pochi giorni fa senza trovare alcuna indicazione sulle modifiche intervenute. In molti casi le vecchie fermate – spiegano dal Distretto Turistico – risultano ancora presenti in aree al momento non servite, mentre le nuove non sono adeguatamente segnalate.
Su questa e altre problematiche relative alla mobilità in Costiera Amalfitana abbiamo ospitato in diretta il presidente del Distretto Turistico della Costa d’Amalfi, Andrea Ferraioli.
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Andrea Ferraioli su mobilità in Costa d’Amalfi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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