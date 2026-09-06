Misure di contenimento dei cinghiali nel territorio del Parco. A “Cilento Selvaggio” l’assessore regionale all’Agricoltura, Serluca

Si è concentrato sulle misure messe in campo per il contenimento della presenza dei cinghiali nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, l’intervento dell’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, oggi a Cilento Selvaggio a Roscigno Vecchia
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Serluca su cinghiali
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