Misure di contenimento dei cinghiali nel territorio del Parco. A “Cilento Selvaggio” l’assessore regionale all’Agricoltura, Serluca

06/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Si è concentrato sulle misure messe in campo per il contenimento della presenza dei cinghiali nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, l’intervento dell’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, oggi a Cilento Selvaggio a Roscigno Vecchia

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Serluca su cinghiali
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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