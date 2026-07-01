Misure anti caos in Costiera Amalfitana, dopo 16 anni torna il presidio della Polstrada. Il punto con Fortunato Della Monica

Varate una serie di misure per la mobilità e la sicurezza lungo la statale 163 Amalfitana durante il periodo estivo quando l’afflusso dei turisti è davvero notevole. Il punto è stato fatto ieri in un vertice in Prefettura a Salerno, presieduto dal prefetto Esposito, alla presenza dei sindaci del territorio, esponenti delle forze dell’ordine, delle aziende dei trasporti e dei sindacati.
Tra le principali novità c’è l’istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della polizia stradale, con sede a Maiori. Il presidente della Conferenza dei sindaci, Fortunato Della Monica, ha ricordato che la polizia stradale torna in Costiera dopo 16 anni. Viene rafforzata anche la presenza della polizia municipale.
Da oggi 1° luglio scatta inoltre il piano di potenziamento della vigilanza estiva per l’intera provincia di Salerno, con rinforzi di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza in crescita progressiva fino a 86 unità tra luglio, agosto e settembre. Tra gli obiettivi del tavolo, anche il coordinamento tra trasporto marittimo e trasporto su gomma, in particolare con Sita, per agevolare gli spostamenti di residenti e turisti lungo la costiera. Oggi abbiamo fatto il punto col presidente della Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi, Fortunato Della Monica.
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Fortunato Della Monica su misure anticaos in costa d’Amalfi
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