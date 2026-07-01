Misure anti caos in Costiera Amalfitana, dopo 16 anni torna il presidio della Polstrada. Il punto con Fortunato Della Monica

01/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Varate una serie di misure per la mobilità e la sicurezza lungo la statale 163 Amalfitana durante il periodo estivo quando l’afflusso dei turisti è davvero notevole. Il punto è stato fatto ieri in un vertice in Prefettura a Salerno, presieduto dal prefetto Esposito, alla presenza dei sindaci del territorio, esponenti delle forze dell’ordine, delle aziende dei trasporti e dei sindacati.

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Tra le principali novità c’è l’istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della polizia stradale, con sede a Maiori. Il presidente della Conferenza dei sindaci, Fortunato Della Monica, ha ricordato che la polizia stradale torna in Costiera dopo 16 anni. Viene rafforzata anche la presenza della polizia municipale.

Da oggi 1° luglio scatta inoltre il piano di potenziamento della vigilanza estiva per l’intera provincia di Salerno, con rinforzi di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza in crescita progressiva fino a 86 unità tra luglio, agosto e settembre. Tra gli obiettivi del tavolo, anche il coordinamento tra trasporto marittimo e trasporto su gomma, in particolare con Sita, per agevolare gli spostamenti di residenti e turisti lungo la costiera. Oggi abbiamo fatto il punto col presidente della Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi, Fortunato Della Monica.

Ascolta
Fortunato Della Monica su misure anticaos in costa d’Amalfi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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