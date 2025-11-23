Missione su Marte, settima simulazione nel deserto dello Utah per l’ingegnere e geologo Cesare Guariniello

Ospite di “Salernitani nel mondo” di questa domenica 23 novembre 2025, l’ingegnere e geologo Cesare Guariniello, originario di Sala Consilina, che lavora per la NASA presso la prestigiosa Università di Purdue, nello stato dell’Indiana da dove sono usciti numerosi astronauti, tra cui il famoso Neil Armstrong.
Guariniello collabora anche a progetti di ricerca del Dipartimento della Difesa e della US Navy.
Per lui si avvicina una nuova missione, la settimana, nel deserto dello Utah essendo un ambiente molto simile a quello di Marte, utile per simulare le condizioni che si potrebbero incontrare su Marte, per future missioni. Intanto sta lavorando anche ad un progetto di robotica spaziale. Ne abbiamo parlato con Guariniello che è ingegnere informatico e astronautico.
Cesare Guariniello dall'Indiana
