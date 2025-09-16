Missione in Madagascar della Diocesi di Teggiano-Policastro, inaugurata una nuova chiesa

Missione evangelica della Diocesi di Teggiano–Policastro, in Madagascar, dove il vescovo Antonio De Luca, accompagnato dai parroci don Angelo Pellegrino e don Martino De Pasquale, ha preso parte all’inaugurazione della nuova Chiesa dedicata al Cristo Redentore della comunità di Tsabaria, accolto con grande entusiasmo dal vescovo locale Benjamin Marc Ramarcon. La comunità locale ha partecipato con entusiasmo, portando la loro vibrante cultura e tradizioni con canti, danze e allegria. 

Mons. De Luca, nell’occasione, ha fatto visita anche alla missione redentorista di Vohemar, alla quale ha portato il saluto e la solidarietà di tanti fedeli italiani.

