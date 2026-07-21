Missione in Cina per il presidente di Anci Campania, Francesco Morra, oggi a Radio Alfa

21/07/2026 Attualità, Economia, Politica, Primo Piano Nessun commento
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Missione istituzionale in Cina, il presidente di Anci Campania, Francesco Morra, dove ha partecipato, come ospite, alla Shenzhen-Milan Lifestyle Week.

“Si conclude questa bellissima esperienza in Cina con la consapevolezza che il dialogo tra persone, territori e istituzioni può aprire strade importanti. Torniamo a casa con nuovi rapporti, contatti e la convinzione che il futuro si costruisca creando relazioni stabili e concrete”. Così il presidente di Anci Campania, Francesco Morra, in diretta su Radio Alfa
Ascolta
Morra su ANCI
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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