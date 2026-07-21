Missione in Cina per il presidente di Anci Campania, Francesco Morra, oggi a Radio Alfa

Missione istituzionale in Cina, il presidente di Anci Campania, Francesco Morra, dove ha partecipato, come ospite, alla Shenzhen-Milan Lifestyle Week.
“Si conclude questa bellissima esperienza in Cina con la consapevolezza che il dialogo tra persone, territori e istituzioni può aprire strade importanti. Torniamo a casa con nuovi rapporti, contatti e la convinzione che il futuro si costruisca creando relazioni stabili e concrete”. Così il presidente di Anci Campania, Francesco Morra, in diretta su Radio Alfa
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Morra su ANCI
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