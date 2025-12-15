“Il mio viaggio nel Cilento”, a Gioi nuovo appuntamento con “Equinozio d’Autunno”

Nuovi appuntamenti per “Equinozio d’Autunno – L’Equinozio d’Autunno incontra la Millenaria Fiera della Croce di Stio”.
Domani, a Gioi e a Cardile, nel cuore del Cilento interno, l’evento “Il Mio Viaggio nel Cilento” con Aldo Olivieri, influencer, food blogger e giornalista che, a partire dalle 10, accompagnerà residenti e visitatori in un entusiasmante viaggio digitale alla scoperta delle eccellenze locali, dei prodotti tipici e delle tradizioni, attraverso la realizzazione di contenuti digitali e social. Sempre domani, alle ore 20.00, nella chiesa di sant’Eustachio il concerto di Natale di Piera Lombardi, artista cilentana che proporrà brani della tradizione natalizia, proponendo un mix tra le sonorità del Sud, la cultura pop e gospel degli ultimi cinquanta anni.
Ne ha parlato ai nostri microfoni la sindaca, Maria Teresa Scarpa.
Ascolta
La sindaca Scarpa su Equinozio d’autunno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.