Minorenne accoltellato durante una lite nel centro cittadino di Salerno, la polizia cerca il responsabile. Il commento con Il Mattino di Salerno

Un ragazzo di 16 anni, sabato notte, è stato accoltellato alla schiena a Salerno, in Largo Abate Conforti. In seguito a una lite nata per futili motivi, il minorenne è stato colpito al lato sinistro della schiena con un’arma da taglio.
Fortunatamente ha subito una lesione superficiale. Trasportato in ospedale a Salerno, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Gli agenti della Squadra Mobile sono al lavoro per risalire all’identità dell’aggressore.
Abbiamo raccontato e commentato questo ennesimo episodio di violenza tra giovani con la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.
Ascolta
Brigida Vicinanza su giovane accoltellato
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.