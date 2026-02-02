Minorenne accoltellato durante una lite nel centro cittadino di Salerno, la polizia cerca il responsabile. Il commento con Il Mattino di Salerno

02/02/2026 Attualità, Primo Piano
Un ragazzo di 16 anni, sabato notte, è stato accoltellato alla schiena a Salerno, in Largo Abate Conforti. In seguito a una lite nata per futili motivi, il minorenne è stato colpito al lato sinistro della schiena con un’arma da taglio.

Fortunatamente ha subito una lesione superficiale. Trasportato in ospedale a Salerno, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Gli agenti della Squadra Mobile sono al lavoro per risalire all’identità dell’aggressore.

Abbiamo raccontato e commentato questo ennesimo episodio di violenza tra giovani con la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.
