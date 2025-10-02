Minacce al sindaco di Ogliastro Cilento, la solidarietà e l’incoraggiamento di Carmela Rescigno (Commissione regionale anticamorra)

Solidarietà a Michele Apolito, sindaco di Ogliastro Cilento, e presidente della comunità montana Alento Monte Stella, è stata espressa in diretta su Radio Alfa dalla consigliera regionale Carmela Rescigno, presidente della Commissione Regionale Speciale Anticamorra e Beni Confiscati.
Ad Apolito sono state recapitate due buste contenenti un proiettile e minacce. Una lettera anonima è stata recapitata al municipio, l’altra alla sede dell’ente montano a Laureana Cilento. Una delle minacce rimanda a ‘fare la stessa fine di Angelo Vassallo’, il sindaco di Pollica-Acciaroli ucciso quindici anni fa. Apolito ha allertato subito i carabinieri che hanno avviato subito le indagini.
“Penso – ha detto Apolito – che il problema sia che sto ripristinando diritti e doveri e questa cosa forse non sta andando bene a qualcuno. Io non mi arrendo. Se pensano di intimidirmi hanno sbagliato. Io continuerò più motivato di prima”.
La presidente della Commissione regionale speciale Anticamorra, Carmela Rescigno, ha incoraggiato il sindaco ad andare avanti con il suo impegno. Ha invitato tutti gli amministratori ed operatori della pubblica amministrazione a denunciare alla Commissione ogni episodio illegale.
