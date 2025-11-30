I mille usi dell’aglio nella puntata di oggi di Eccellenze Salernitane in Tavola

30/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Considerato spesso solo un “condimento” per dare sapore e sapidità ai piatti, l’aglio in raltà è un alimento importante anche per la salute.

Conosciuto sin dall’antichità, l’aglio sta riconquistando il posto d’onore che merita sulle tavole anche in Italia.

Ne abbiamo parlato nella puntata di oggi in Eccellenze Salernitane in Tavola 

Ascolta
i mille usi dell’aglio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

