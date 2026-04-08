Mille ragazzi per la quinta edizione di Libro Aperto che “indaga” il mondo dei giovani attraverso le pagine dei libri

Dal 10 al 12 aprile, il Campus Universitario a Baronissi ospita la quinta edizione di Libro Aperto, Festival della Letteratura per Ragazzi, tra le più importanti manifestazioni nazionali del Sud Italia dedicate ai libri e alla lettura per bambini e ragazzi. La manifestazione accoglierà autori, esperti, docenti e studenti in un ricco programma di incontri, laboratori e attività interattive.
Il Premio Letterario Libro Aperto, quest’anno vede coinvolti quasi 1000 giurati e giurate tra gli 7 e i 19 anni, suddivisi in cinque categorie.
Le opere selezionate parlano ai ragazzi di oggi. Raccontano identità in costruzione, fragilità che chiedono voce, mondi possibili da immaginare e il bisogno profondo di trovare il proprio posto nel mondo.
Oltre 1000 i ragazzi e le ragazze che saranno al Festival con i loro docenti come “Book Ambassador”. Ricchissimo anche il programma di eventi e laboratori per le famiglie.
La partecipaziome alla manifestazione è totalmente gratuita
Ne abbiamo parlato con la direttrice artistica, la professoressa Angela Albarano
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libri per ragazzi
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