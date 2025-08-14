Migranti sbarcati a Salerno, 37 minori non accompagnati e due donne incinte. La diretta con l’assessore De Roberto

Proseguono, al porto di Salerno, le operazioni di sbarco di 71 migranti giunti a bordo della nave umanitaria Sea Watch 5, nave umanitaria con 71 migranti a bordo recuperati in due operazioni di salvataggio nel Mediterraneo.
Delle 71 persone – che provengono da Egitto, Etiopia, Eritrea, Bangladesh e Sudan – 58 sono uomini, 13 sono donne. Tra loro, ci sono 37 minori non accompagnati tra cui 8 bambine, un bambino di due anni e una bambina di sette anni accompagnati invece dalla madre, che è incinta. A bordo anche un’altra donna in attesa.
Ci sarebbero inoltre alcuni casi di sospetto vaiolo. È scattato subito il protocollo sanitario che consiste in una quarantena per i soggetti interessati. Al momento ancora non si conoscono i sintomi delle persone colpite, si attenderanno le relazioni dei medici e, se confermati, saranno trasportati nei centri specializzati per il monitoraggio e le cure necessarie. Tutti gli altri verranno sistemati in un Cas (Centro di accoglienza straordinaria) ad Eboli dove verranno tenuti sotto controllo per il giusto iter sanitario e l’identificazione, poi saranno smistati nei vari centri di accoglienza. E’ il 41esimo sbarco di migranti per il porto salernitano.
Gli aggiornamenti in diretta con Paola De Roberto, assessore alle Politiche Sociali al comune di Salerno
