Migranti e volontariato. Di rientro da Lesbo, Fabrizio Carucci di Medici senza Frontiere, nostro ospite

Con il campo profughi di Moria, il più grande del vecchio continente, l’isola di Lesbo ha mostrato per tanto tempo il volto del fallimento della politica migratoria dell’UE.
E’ qui a Lesbo che Medici Senza Frontiere (MSF) lavora per fornire assistenza medica, psicologica e umanitaria ai migranti e ai richiedenti asilo, denunciando le condizioni di vita precarie e le violazioni dei diritti. Le loro attività includono cure di base, assistenza per malattie croniche e supporto sociale, anche se l’accesso a queste cure è ostacolato dalla sovrappopolazione dei campi e dalle politiche migratorie restrittive. Da Lesbo è appena rientrato Fabrizio Carucci, professionista di Polla che lavora con Medici senza Frontiere. oggi nostro ospite
Ascolta
Carucci su migranti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.