Migranti, 5 arresti e sequestro di beni per 720 mila euro. Nei guai una cooperativa di Castel S. Giorgio

Cinque arresti e un sequestro preventivo di beni per oltre 720mila euro euro sono stati eseguiti all’alba nelle province di Salerno, con interventi a Mercato San Severino, Roccapiemonte e Castel San Giorgio, nell’ambito di un’indagine sulla gestione di Centri di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo in diverse aree del Paese.
L’operazione, condotta dai carabinieri del Nas, coordinata dalla Procura di Pistoia, ha riguardato una società cooperativa sociale, con sede a Castel San Giorgio. Cinque persone sono gravemente indiziate, a vario titolo, di concussione, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata in danno dello Stato e falsi ideologici commessi da incaricati di pubblico servizio. Le misure cautelari hanno interessato l’amministratore di fatto della cooperativa, un 47enne, l’amministratore di diritto, una 48enne, due collaboratrici di 47 e 37 anni ed un collaboratore di 58 anni.
L’inchiesta ha preso avvio nel dicembre 2023 in un centro di accoglienza in provincia di Pistoia, a seguito di segnalazioni su irregolarità igienico-sanitarie. Gli investigatori hanno quindi avviato una verifica più ampia a livello nazionale. Le testimonianze hanno evidenziato gravi mancanze: paghetta erogata solo in parte, assenza di lezioni di lingua e di materiali, nessuna informativa legale, servizi sociali e psicologici mai ricevuti. La società attestava alla Prefettura prestazioni non svolte, mentre i controlli sui tabulati telefonici collocavano i professionisti altrove rispetto al centro, in contrasto con le certificazioni di presenza. Sono emersi anche episodi di concussione:. In particolare nel periodo 2022-2024 la cooperativa di Castel San Giorgio avrebbe percepito oltre 1,2 milioni di euro per la gestione dei centri. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di oltre 720mila euro, ritenuto profitto diretto dei reati.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.