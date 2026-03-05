Migliora la qualità del servizio idrico a Sassano con gli interventi di Consac finanziati dal Pnrr

Migliora la qualità del servizio idrico nel territorio comunale di Sassano grazie agli interventi della Consac Spa, finanziati dal Pnrr.
Gli interventi hanno permesso di ridurre il livello delle perdite. Il miglioramento della funzionalità delle reti consentirà una gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e della popolazione. Inoltre, secondo una nota congiunta di Consac e Comune, il contenimento dei costi complessivi permetterà sia un miglioramento degli indicatori generali dell’Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), sia il raggiungimento degli obiettivi generali della legislazione europea sull’acqua.
“In pratica – commentano il presidente di Consac, Gennaro Maione, e il sindaco di Sassano, Domenico Rubino – i cittadini beneficeranno di un servizio di fornitura idrica caratterizzato da livelli di eccellenza nella continuità e qualità del servizio e delle caratteristiche della risorsa idropotabile erogata”.
Nell’ambito delle attività di sostituzione delle reti (35 km), avviate grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – di cui Consac gestioni idriche è attuatore di II livello – sono stati eseguiti gli interventi che hanno interessato il territorio del comune di Sassano, in particolare la località Valle delle Orchidee e delle Antiche Coltivazioni. L’individuazione dei tratti di infrastruttura da sostituire è il risultato di un percorso metodologico che parte da un’attenta analisi del comportamento della rete, dal controllo delle pressioni, dalla ricerca perdite e da attività che integrano la fase di digitalizzazione con il rifacimento di tratti di rete a più alto grado di obsolescenza.
