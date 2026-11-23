Tre pazienti affetti da mieloma multiplo sono in remissione e altri 18 in trattamento con l’innovativa terapia antitumorale disponibile all’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.
E’ a Salerno, infatti, il primo centro della Campania che rende disponibile la terapia CAR-T già dalla seconda linea di trattamento del mieloma multiplo. Si tratta di un traguardo prestigioso e prezioso per i pazienti campani che hanno una nuova speranza di guarigione. Ogni anno, infatti, in Campania vengono diagnosticati circa 500 casi di mieloma multiplo e intervenire prima può essere decisivo per i pazienti. Dei primi importanti risultati abbiamo parlato questa mattina con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su cure mieloma multiplo
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