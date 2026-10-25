Michele Mele, matematico salernitano non vedente, firma un nuovo studio internazionale. L’intervista

Nuovo riconoscimento scientifico internazionale per Michele Mele, matematico salernitano non vedente, classe 1991, ricercatore all’Università del Sannio, vicedirettore della Academy of Blind Scientists e Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Mele ha pubblicato, insieme al professor Molnar dell’Università di Worcester, nel Regno Unito, uno studio sulla rivista scientifica Disability Studies Quarterly, dedicato al rapporto tra matematica e percezione visiva.
La ricerca analizza il cosiddetto paradigma oculocentrico, secondo cui la conoscenza matematica sarebbe legata necessariamente alla vista, mettendo in discussione questo pregiudizio attraverso esempi e risultati ottenuti da matematici non vedenti. Secondo lo studio, strategie di ragionamento non visivo possono contribuire a nuove scoperte e offrire approcci alternativi alla comprensione della matematica, aprendo prospettive per una didattica più inclusiva. Per presentare i risultati della ricerca, Mele è stato invitato all’Università di Worcester, dove ha partecipato alla conferenza di lancio della nuova unità di ricerca APARU, diventandone anche membro associato.
Il lavoro punta così a sviluppare un nuovo filone di ricerca sulle strategie non visive e a promuovere ambienti di apprendimento capaci di valorizzare le diverse modalità di pensiero.
Ne abbiamo parlato con lo scienziato Mele.
Ascolta
Michele Mele su studio internazionale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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