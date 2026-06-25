Miasmi ed odori insopportabili a Salerno. A Radio Alfa la segnalazione dell’ascoltatore Danilo

Miasmi ed odori insopportabili a Salerno. A Radio Alfa in diretta la segnalazione del nostro radioascoltatore Danilo.
A Salerno, in diverse strade della zona – Trincerone, Via Sichelgaita, Via Avenia, Via Camillo Sorgente, Via Sant’Eremita, Via Vernieri e Centro Storico Alto – molti cittadini segnalano una puzza forte, acre, simile a lavorazione di bitume. Un odore che entra nelle case, costringe a chiudere finestre e balconi, rende difficile vivere serenamente il quartiere e solleva una domanda semplice: da dove arriva questa puzza?
E’ stata anche oraganizzata una raccolta firme per chiedere controlli, verifiche e risposte ufficiali:
*Sabato 27*
dalle *9:30 alle 11:00*
*Piazzetta di Via Sichelgaita*
*Domenica 28*
dalle *20:30 alle 22:30*
*Rotatoria tra Via Camillo Sorgente e Via Sant’Eremita*
A Radio Alfa in diretta la segnalazione del nostro radioascoltatore Danilo
Ascolta
Danilo su miasmi a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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