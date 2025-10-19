Miami la città delle vacanze più cara degli USA, ne abbiamo parlato con lo chef stellato Massimo Giannattasio

Tappa Miami, in Florida, con il nostro viaggio settimanale tra i “Salernitani nel mondo” di domenica 19 ottobre 2025. Dalla splendida e accogliente città americana ci siamo collegati con lo chef stellato Massimo Giannattasio, originario di Salerno, che dal 2002 vive in Florida.
Massimo ha lavorato per i migliori ristoranti e strutture ricettive americane. Ora è chef consulting per una compagnia di hotel che gestisce anche una catena di ristoranti italiani. Insieme alla moglie si occupa anche di accoglienza turistica attraverso B&B e case vacanza.
In questa puntata abbiamo parlato proprio di turismo in una città delle vacanze e del divertimento per eccellenza. Per l’aspetto inerente invece la ristorazione con Massimo Giannattasio abbiamo cercato di capire cosa sta succedendo con l’introduzione dei casi sui prodotti agroalimentari importati dall’Italia.
Ascolta
Massimo Giannattasio da Miami
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.