Miami la città delle vacanze più cara degli USA, ne abbiamo parlato con lo chef stellato Massimo Giannattasio

19/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Salernitani nel mondo, Massimo Giannattasio ci racconta del caldo gennaio di Miami

Tappa  Miami, in Florida, con il nostro viaggio settimanale tra i “Salernitani nel mondo” di domenica 19 ottobre 2025. Dalla splendida e accogliente città americana ci siamo collegati con lo chef stellato Massimo Giannattasio, originario di Salerno, che dal 2002 vive in Florida.

Massimo ha lavorato per i migliori ristoranti e strutture ricettive americane. Ora è chef consulting per una compagnia di hotel che gestisce anche una catena di ristoranti italiani. Insieme alla moglie si occupa anche di accoglienza turistica attraverso B&B e case vacanza.

In questa puntata abbiamo parlato proprio di turismo in una città delle vacanze e del divertimento per eccellenza. Per l’aspetto inerente invece la ristorazione con Massimo Giannattasio abbiamo cercato di capire cosa sta succedendo con l’introduzione dei casi sui prodotti agroalimentari importati dall’Italia.
Massimo Giannattasio da Miami
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

