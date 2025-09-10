“Mia figlia è stata condannata a morte in questo ospedale”, la rabbia della mamma di Cristina Pagliarulo

10/09/2025

“Mia figlia è stata condannata a morte in questo ospedale”. È il messaggio urlato a voce alta ieri al Ruggi di Salerno dalla mamma di Cristina Pagliarulo, la 40enne di Giffoni Valle Piana morta lo scorso 6 marzo all’ospedale di Salerno per cause che sono al vaglio della Procura. Nell’inchiesta risultano indagati 5 medici.

Ieri mattina, la mamma di Cristina ha fatto irruzione al “Ruggi”, avendo uno scontro verbale con il presidente della Regione De Luca che ha replicato. “Non so assolutamente nulla. C’è una signora che sta gridando a vuoto nei miei confronti. La buona educazione per molte persone è un optional. Non è un dovere di civiltà” così De Luca. Il neo direttore generale del Ruggi, Ciro Verdoliva, invece si è subito fatto carico della vicenda e, già nei prossimi giorni, riceverà la signora.

Sulla vicenda siamo tornati questa mattina con il collega Andrea Pellegrino, responsabile del quotidiano “L’Ora della Sera”.
