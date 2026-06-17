“Mi proteggo” i servizi BancAssicurazione con Banca Magna Grecia. In studio Francesco Donnarumma e Fabio Brandi

Banca Magna Grecia protagonista oggi su Radio Alfa.
In studio con noi, Francesco Donnarumma, Specialista BancAssicurazione, e Fabio Brandi, Preposto della Filiale di Sassano della Banca Magna Grecia.
Un confronto a più voci sulle attività di consulenza che la Banca ed i suoi esperti mette in campo a favore di famiglie, lavoratori e imprese.
Guarda la video intervista
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