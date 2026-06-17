“Mi proteggo” i servizi BancAssicurazione con Banca Magna Grecia. In studio Francesco Donnarumma e Fabio Brandi

17/06/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Banca Magna Grecia protagonista oggi su Radio Alfa.

In studio con noi, Francesco Donnarumma, Specialista BancAssicurazione, e Fabio Brandi, Preposto della Filiale di Sassano della Banca Magna Grecia.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Un confronto a più voci sulle attività di consulenza che la Banca ed i suoi esperti mette in campo a favore di  famiglie, lavoratori e imprese.

Guarda la video intervista

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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