Mezzogiorno e Aree interne, a Roma premiata la Svimar e anche Radio Alfa. La diretta con Giacomo Rosa

17/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

E’ stato consegnato ieri a Roma nel corso di una cerimonia a Palazzo Valentini, il Premio Internazionale San Giovanni Paolo II, Gran Galà per la Pace, giunto alla quarta edizione. E’ stato assegnato alla SVIMAR, Associazione per lo sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno d’Italia, di cui è presidente Giacomo Rosa, originario di Contursi Terme. Un importante riconoscimento assegnato per le attività che svolge nelle aree interne.

Nel corso della stessa cerimonia, è stato assegnato un riconoscimento anche a Radio Alfa per essersi contraddistinta nel dare voce alle problematiche e alle richieste che arrivano dalle aree interne.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Riconoscimenti anche ad altre testate giornalistiche. Ne abbiamo parlato, questa mattina, in diretta con il presidente Giacomo Rosa, che ci ha annunciato una importante iniziativa che vede insieme più Università per realizzare progetti destinati a migliorare i servizi nelle aree interne da finanziare con fondi europei.
Ascolta
Giacomo Rosa su premio Giovanni Paolo II
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento