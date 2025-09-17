Mezzogiorno e Aree interne, a Roma premiata la Svimar e anche Radio Alfa. La diretta con Giacomo Rosa

E’ stato consegnato ieri a Roma nel corso di una cerimonia a Palazzo Valentini, il Premio Internazionale San Giovanni Paolo II, Gran Galà per la Pace, giunto alla quarta edizione. E’ stato assegnato alla SVIMAR, Associazione per lo sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno d’Italia, di cui è presidente Giacomo Rosa, originario di Contursi Terme. Un importante riconoscimento assegnato per le attività che svolge nelle aree interne.
Nel corso della stessa cerimonia, è stato assegnato un riconoscimento anche a Radio Alfa per essersi contraddistinta nel dare voce alle problematiche e alle richieste che arrivano dalle aree interne.
Riconoscimenti anche ad altre testate giornalistiche. Ne abbiamo parlato, questa mattina, in diretta con il presidente Giacomo Rosa, che ci ha annunciato una importante iniziativa che vede insieme più Università per realizzare progetti destinati a migliorare i servizi nelle aree interne da finanziare con fondi europei.
Ascolta
Giacomo Rosa su premio Giovanni Paolo II
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
